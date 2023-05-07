شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالبيطريين يطالب بتضمين قانون الرفق بالحيوان منع حقنها من غير متخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد البندارى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ضرورة أن يتضمن القانون المزمع إصداره من مجلس النواب بشأن المعاملة مع الحيوان والرفق به، مودا تنص على الرفق بالحيوان فى المجازر، والرفق بالحيوان في إعطاء الحقن له من قبل متخصصين "الأطباء البيطريين"، مشيرا إلى أن عمل دخلاء مهنة الطب البيطرى وحقن الحيوانات من غير المتخصصين يعرضه للهلاك.

وأشار البندارى، إلى ضرورة أن يتضمن القانون أيضا ما ينص على أن الرفق بالحيوان يبدأ من حسن تربيته، وعدم ضربه، مرورا بتوفير أعلافه، مستنكرا تركيز القانون فقط مع الكلاب والقطط، دون النظر لهذه القضايا الهامة.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فى المجموع، والذى نص على حظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، أو اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف نص القانون وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.