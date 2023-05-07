شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف، عن مسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة لأعضاء المقارئ المعتمدين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير الأئمة، فعلى الراغبين منهم ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه على الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNETRRBmRnEsZRyt4Bt0kmKUeXvRS4VJtcH8VtL1xYYmSd3A/viewform?usp=sf_link وكان قد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها ألف جنيه لكلٍّ من : 1- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية. 2- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج. 3- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية. 4- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط. 5- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد. وإثابة قدرها خمسمائة جنيه لكل من : 1- إبراهيم عبد الله محمد عبده - مديرية القاهرة - إدارة الشروق. 2- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان. 3- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة. 4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام. 5- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة. وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية. وسيتم نهاية شهر مايو تكريم الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية من المديريات والإدارات. وعلى الآتية أسماؤهم الحضور يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا لتسلم شهادة التكريم من رئيس القطاع الديني، بشأن تميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، وهم: 1- د. أسامة فخري الجندي - الديوان العام. 2- محمد إبراهيم عبد الله عسكر - الديوان العام. 3- محمد رجب صديق - الشرقية. 4- محمد جمعة عبدالفتاح - البحيرة. 5- عبدالرحمن تاج إبراهيم - القاهرة. 6- محمد جابر كامل السيد - المنيا. 7- أحمد عبد السعيد محمد أبو طالب - الجيزة. 8- وسام على السيد - الإسكندرية. 9- حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية. 10- أحمد محمد عبد النبي - الدقهلية. 11- سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف. 12- إبراهيم عبد الله محمد عبده - القاهرة - الشروق. 13- سمير هاشم محمد بدوي - الإسكندرية - الدخيلة والعجمي. 14- محمد ممدوح عبد الغني عثمان - دمياط - كفر سعد. 15- عبدالسلام رمضان عبد السلام محمد الشيخ - البحيرة - إيتاي البارود أول. 16- عماد محمد إبراهيم السيد - الشرقية - شبرا النخلة. 17- على محمد على أبو زيد - بني سويف - الفشن. 18- علي ابراهيم علي عثمان - الفيوم - طامية ثان. 19- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية. 20- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج. 21- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية. 22- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط. 23- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد. 24- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان. 25- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة. 26- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام. 27- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز