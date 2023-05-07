شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تسعى لإعادة الأسطول البحرى لسابق عهده.. تفاصيل المراكب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل عقد مع شركة كورية، لإنشاء سفينتين جديدتين لضمها إلى أاسطول النقل البحرى بشركة القاهرة للعبارات، لتطوير الأسطول وإعادته لسابق عهده، وفى النقاط التالية نعرض مواصفات المراكب الجديدة التى تم توقيع عقودها.