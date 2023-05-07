شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل مركز خدمات المسنين لسنودس النيل الإنجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، حفل مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطاالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة روزيت رفقي، رئيس الرابطة العامة للسيدات، ونجوى جرجس رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المسنين، والأستاذ جمال المطيعي، مدير المركز، وعدد من الرموز والقيادات الإنجيلية، وأعضاء مجلس إدارة المركز.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، وفي بداية كلمته قال:" أرحب اليوم بجميع خدام مركز الخدمات للمسنين، وأشعر اليوم بفخر واعتزاز كبير بهذة الخدمة"، وأضاف رئيس الإنجيلية: "إن مركز خدمات المسنين يقدم نموذجًا حقيقيًّا للخدمة الفريدة، وخدمة المستحيلات تظهر في الإيمان الحقيقي والعطاء بفرح".

وتضمن الحفل فقرة فنية للمايسترو العالمي ناير ناجي والسوبرانو دينا اسكندر، وتم عرض فيلم تعريفي عن نشاط وجهود مركز خدمات المسنين التابع لسنودس النيل الإنجيلي.