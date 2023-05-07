شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن آليات تكلفة إنتاج الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف المدعم بـ5 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، توجيه وزاري رقم 13 لسنة 2023 , بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار وقود "السولار" بمقدار جنيه للتر أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين "العام، الخاص " وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين بـ 5 قروش.

وجاء توجيه وزير التموين في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها " السولار "، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود "السولار" في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي كما هو مبين بالتوجيه الوزاري.

وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين “ العام ، الخاص“ ، بالإضافة الى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع “الخاص “ عن كل رغيف ،وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين وأن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.