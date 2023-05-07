شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتابع الشكاوى المستمرة للدخول على الامتحان الإلكترونى لطلاب الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين فى الخارج قائلا:" الخميس الماضى أصدرنا بيانا به تعليمات محددة للإجراءات الخاصة بالإمتحانات لطلابنا فى الخارج، وهناك توضيحات من الوزير الدكتور رضا حجازى بالتيسير على الطلاب.

وأضاف شادى زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن هناك 73 ألف طالب يؤدون الامتحانات من المصريين بالخارج بمختلف مراحلها مع مراعاة فروق التوقيت بين دولة والأخرى.

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتابع الشكاوى المستمرة للدخول على الامتحان الإلكترونى وإمكانية تحويل الملف الخاص بالامتحان ومحاولة حله.