السكة الحديد تعلن عن تشغيل قطار المصيف من القاهرة إلى مطروح.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يقصد الآلاف من المصطافين مرسى مطروح سنويا للاستمتاع بجوها الرائع فى فصل الصيف، وبالتزامن مع بدء فصل الصيف تجهز هيئة السكة الحديد قطارات بخط "القاهرة ـ مرسى مطروح"، لاستيعاب كثافات المصطافين على خط مطروح، فى إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

وكانت شغلت الهيئة العام الماضى قطار 775 / 774 ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً، كما تم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً، وتم تشغيل قطار 773 / 772 ويقوم من القاهرة يوميا، الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى "4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى"، وكذلك تم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً بتركيب "عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية )".

وفى السياق دفعت هيئة السكة الحديد بـ 3 قطارت إضافية من أسوان للقاهرة، لنقل العائدين من السودان، نظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان، جاء ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.