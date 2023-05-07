شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفيا للشباب.. حوافز ومزايا تأمينية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).
وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).
وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني اليوم، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.
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