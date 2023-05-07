شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة إسنا تكشف النقاب عن صور نادرة للعمل فى إنشاءات القناطر عام 1904 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز ومدينة إسنا بقيادة اللواء هشام السعدي رئيس المدينة، عن مجموعة من الصور النادرة للعمل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة فى عام 1904 إلى 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، والتى يتم العمل حالياً فى تطويرها وصيانتها لخدمة حركة المراكب السياحية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم على مدار الأيام الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافي بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري الكبرى، وضمن خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات بشأنها، وتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"الخليج 365"، أنه تمت أعمال صيانة دورية لهويسي إسنا الملاحيين، وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة، وتمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى، موضحاً انه يجرى البدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ، حيث تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.

وأوضح اللواء هشام السعدى، أن أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري، وتم إدراج هذه الأعمال بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، والصيانة تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تم العمل فى الصيانة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية، ويتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا إسبوعياً وشهرياً وفق برنامج محدد، ويقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال، كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام 2008، بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة ، ويوجد بالهويس الاضافى عدد (4) بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب ، كما يوجد عدد (4) جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس.



العمل بالقناطر فى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني



العمل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة



إنشاءات قناطر إسنا بعهد الخديوي عباس



جانب من إنشاء القناطر القديمة بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني



جولة الخديوي عباس حلمي الثاني فى قناطر إسنا



خلية نحل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة



صور نادرة لإنشاء القناطر بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني



صور نادرة للعمل فى إنشاءات قناطر إسنا بعام 1904



