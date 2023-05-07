وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوزارة

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة، وفقًا للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية، بما يضمن رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع معايير الرعاية الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمناقشة آخر مستجدات الخريطة الوطنية للصحة، التى تستهدف تحسين جودة وكفاءة النظام الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد ضرورة العمل وفقًا لمحاور محددة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وعلى رأسها تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الصحية المكملة، وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، والارتقاء بمهارات كافة مقدمى الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية، بداية من الفرق الطبية وصولًا إلى القائمين بالمهام الإدارية والفنية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بكافة جوانب المنظومة، باعتباره شريك أساسى فى النهوض بها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض بعض تجارب الدول، فى تطوير نظام الرعاية الصحية بها، حيث أكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجارب الدول ذات الأنظمة الصحية المشابهة، ونقلها لمصر وفقًا لإمكانات الدولة، لتطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن التأكد من سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.