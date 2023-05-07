شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع محصولى البلح والزيتون في محافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أعمال المكافحة خصوصاً في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام، في حضور المهندس أحمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة، وكذلك مدير عام المكافحة، حيث تم المرور على عدد من مزارع نخيل البلح والزيتون.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على أهمية مشاركة المزارعين لجهاز المكافحة بالفحص الدائم لحقولهم والابلاغ عن أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء أو الآفات الأخرى من ثاقبات العرجون أو الحميرة لتوجيه الإدارة لعلاجها أولاً بأول، وأيضا على أهمية اتباع العمليات الزراعية والنخلية المناسبة وفي مواعيدها وعدم اهمالها.

وشدد "رزق"على أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات، كما أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة في هذا الشأن وطالب مهندسي المكافحة ببذل المزيد من الجهد للحد من آفات النخيل والزيتون والآفات الأخرى.

وقال إن وزير الزراعة دائم التوجيه للعمل بهذه القطعة الغالية من ارض مصر والحفاظ على محاصيلها حيث تعمل جهات الوزارة على ذلك من خلال معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث النخيل ومركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى الدعم الكامل الذي يقدمه لواء خالد شعيب محافظ مطروح في هذا الشأن.