شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يكرم الزميل محمد الأحمدى لتميزه فى تغطية الملف القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء ذلك خلال لقاء قداسة البابا مع صحفيي الملف القبطى بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نظمه المركز الإعلامى للكنيسة تحت عنوان "لنعملسويًا"، بتنظيم من المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي.

وقال قداسة البابا خلال اللقاء "أرحب بحضراتكم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم كيان شعبي على أرض الوطن مصر وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط،وهي الكنيسة الوطنية حتى النخاع كما يشهذ لها التاريخ في كل العصور.

وتابع " أرحب بكم في هذا اللقاء المتميز والذي نود أن يقدم لكم إجابة على كل التساؤلات التي تدور في أذهانكم عن حاضر الكنيسة ومستقبلها وامتدادهاخارج مصر في أكثر من مئة دولة تخدم الوطن وتجمع ابناءه وتتواصل مع الجميع في محبة وتعاون وإخلاص

أشكركم على الحضور والمشاركة الفعالة وارجو لكم التوفيق دائما.