شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والتزام الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع مدير المديرية خلال زيارته بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل داخل اللجان، واطمئن على وضوح الأسئلة وخلوها من الأخطاء، كما تابع حجرة الكنترول بالمدرسة واطلع على الشيتات، منبها على تصحيح الامتحانات أولا بأول وتحرى الدقة أثناء التصحيح حرصا على مصلحة الطالب.

وفى سياق متصل، تابع مدير المديرية لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة مدرسة أم المؤمنين، وذلك بحضور أحمد زكريا مدير عام الإدارة.

وتفقد مدير المديرية خلال جولته لجان الامتحانات، واستمع خلالها لآراء الطلاب فى مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية، ولم يبد أى من الطلاب أية شكاوى من الامتحانات.

كما تابع غرفة الكنترول وشدد على أن إعلان النتيجة سيكون موحدا على مستوى المحافظة وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.

أصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماته العامة للجان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاهتمام بنظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول وكذلك عند الخروج وعدم اصطحاب المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لجميع أبناء الجيزة.