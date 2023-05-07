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شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يشهد احتفالية تسليم المُتفوقين بالجامعة الألمانية الدولية منح التميز الأكاديمي والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الوزير إلى أن الرؤية والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع الطالب في مركز الاهتمام لضمان تمتع جميع المُتعلمين والأكاديميين بتجربة تعليمية مُتساوية وفعالة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، وطرح شهادات أكاديمية مزدوجة.
وقدم د. أيمن عاشور التهنئة للطلاب المُتفوقين، مشيدًا بالتزامهم وجهودهم التي مكنتهم من الوصول إلى التفوق والتميز، كما تقدم بكلمات تشجيعية لكافة الطلاب لتحفيزهم على استمرار الالتزام والاجتهاد متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.
وفي الختام، وجه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة الجامعة الألمانية الدولية ومختلف المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكدا انهم العمود الفقري للعملية التعليمية، متمنيًا العمل الجماعي والتعاون الوثيق للتقدم نحو الرؤى الموضوعه لتوفير أفضل فرص التعلم كنواة لمستقبل أفضل.
ومن جانبه، أكد السفير/ جيوليوس جورج لوي أن الجامعة منذ نشأتها مبنية علي أسس التعليم الألماني والبحوث العلمية، مؤكدًا على أن هناك معايير دقيقة لاختيار الطلاب لضمان تفوقهم وتميزهم.
وأضاف د. سليم عبدالناظر أن اختيار الكليات والتخصصات جاء بعد دراسة دقيقة لسوق العمل المصري والإقليمي والعالمي بهدف تأهيل الخريجين بما يحتاجه العالم وما تتطلبه وظائف المستقبل، ولتزويدهم بالتعليم والتكنولوجيا الألمانية المتطورة في عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونكس والسيارات، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية.
وأشار الدكتور أشرف منصور، إلى أن الجامعة قامت بتقديم منح دراسية لعدد 57 طالبًا من طلاب كليات GIU، موضحًا أن قيمة المنحة الإجمالية تبلغ 273600 يورو (بواقع 4800 يورو لكل طالب).
وأوضح د. أشرف منصور أن العلاقات المصرية الألمانية في مجال التعليم والبحث العلمي هي علاقات منذ زمن طويل والجامعة الألمانية الدولية هي إضافة جديدة لهذه العلاقات من قلب العاصمة الإدارية، وأحد رموز التعاون الوطيد بين مصر وألمانيا في المجالات التعليمية والثقافة والفنية، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على أن تجمع بين التعليم والبحث العلمي في آن واحد، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وعلى هامش الاحتفالية، تفقد الوزير معامل الجامعة الألمانية الدولية في تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصميم والهندسة والصيدلية.
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