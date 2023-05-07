شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: امتحانات الثانوية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وأيضا الإجابات عن الأسئلة الاختيارية يكون منها اختيار واحد فقط صحيح وباقى الاختيارات التى تمثل 3 علمية موضوعية، موضحة أنه يجب على الطلاب التركيز فى المذاكرة والمراجعة خاصة مع اقتراب الامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وأيضا الإجابات عن الأسئلة الاختيارية يكون منها اختيار واحد فقط صحيح وباقى الاختيارات التى تمثل 3 علمية موضوعية، موضحة أنه يجب على الطلاب التركيز فى المذاكرة والمراجعة خاصة مع اقتراب الامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل.

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين. تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة . المجمعات الاستهلاكية تصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية يواصل طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، والتى تستمر حتى 23 مايو 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة. كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جهود الوزارة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 حيث تم فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية. الصحة تكشف جهودها في مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس.. إنفوجراف تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على لقاح جديد لفيروس المخلوى التنفسي بعد سنوات من محاولات إيجاد لقاح يحمى من الفيروس والذى انتجته شركة جلاكسو GSK، ومن المتوقع طرح المنتج للبيع في الأسابيع المقبلة لكبار السن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express. قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك، الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، جاهزية الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد الضاوى كريستو لاعبى الفريق لمواجهة الترجى التونسى فى دوري الأبطال.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانيةالإعلامى لمجلس الوزراء: مصر تقدمت 9 مراكز فى مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليميةمحافظ الجيزة: مشروع سكنى متكامل يضم 256 وحدة لمواطنى قرية الديسمى متضررى السيول"FDA" توافق على أول لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي وطرحه خلال أسابيعطقس اليوم مائل للحرارة نهارا ورياح على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجةالأهلى يعلن جاهزية ياسر إبراهيم وكريستو لمواجهة الترجى التونسى