شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ملامح زيارة البابا تواضروس إلى الفاتيكان فى 10 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن زيارة الفاتيكان سوف تكون أيام 10 و11 و12 مايو الجارى، وأن يومى 14 و15 من الشهر نفسه ستشهد زيارة للشعب القبطى فى روما، والكنيسة الكاثوليكية قدمت لنا كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك حسب طقسناالقبطى الأرثوذكسي، ونشكرهم على هذه المحبة.

ومن المقرر أن يكون اجتماع لوفدي الكنيستين وصلاة مسكونية وليست طقسية وإلقاء كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبةولا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما سنصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسةالكاثوليكيةلتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنفوجراف يتضمن أبرز ملامح التاريخ التاريخية لقداسة البابا تواضروس إلى الفاتيكان والتى تتمثل فى الآتى: