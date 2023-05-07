شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الأطباء يطالب البرلمان بسرعة تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه فى غضون 15 يوما شهدت المستشفيات عددا من وقائع الاعتداءات على الأطقم الطبية، من بينها فى المحلة وقنا والجيزة، وغيرهم، مستنكرا زيادة معدلات تلك الظاهرة بما يشكل خطرا كبيرا على أمن الطواقم الطبية ، ومقدرات الدولة من أجهزة الاستقبال والحضانات والعناية المركزة.
وطالب القاضى، فى بيان، كافة المستشفيات بتنفيذ قرار وزير الصحة بشأن عمل محاضر باسم المنشأة وليس الطبيب فى حالات التعدى، كما طالب مجلس النواب بتغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية، والمنشآت الطبية ومقدرات الدولة، لافتا إلى أن استمرار تلك الوقائع دون إيجاد حلول جذرية لها يساهم فى زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، ويهدد بتوقف الخدمات الطبية، قائلا: إن الخاسر الأكبر فى هذه الحالة هو المريض.
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