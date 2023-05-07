شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يدعو إلى الحوار السياسى فى السودان ووقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية سامح شكري، إلى ضرورة العودة إلى الحوار السياسي في السودان، داعيا لوقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

وأضاف شكري، خلال ترؤسه لدورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، آن مصر على استعداد دائم للمساهمة في حل الأزمة في السودان مؤكدا تضامنه معها.

وشدد على الجهود الدولية والإقليمية التي بذلتها مصر لحل الأزمة في السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار وتوحيد الجهود العربية لوقف الاشتباكا.