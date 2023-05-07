شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تشارك في اجتماع المنتدى الأفريقي لجودة الدواء برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيئة الدواء المصرية في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي لجودة الدواء، والمقام بمدينة كيجالى برواندا، برعاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية، وخلال المؤتمر، تمت مناقشة أهم معايير مواصفات الجودة المستخدمة بسلطات الدواء التنظيمية بأفريقيا؛ لضمان جودة الدواء المتداول، ومناقشة مقترحات توحيد هذه المعايير كخطوة على طريق اعتماد سلطات الدواء التنظيمية الأفريقية.

كما تم خلال المؤتمر مناقشة زيادة التعاون بين السلطات الأفريقية المعنية في هذا المجال، وقد شاركت الهيئة في جلسة النقاش مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛ لتقوية نظام الجودة في معامل السلطات الرقابية الأفريقية، ونقل خبرات الهيئة في مساعدة السلطات الأفريقية للوصول لمستوى النضج الثالث لاعتماد منظمة الصحة العالمية، يأتي هذا في إطار اهتمام الهيئة بالمشاركة في جميع الفعاليات الأفريقية المتخصصة في مجال الرقابة على الدواء؛ لضمان جودة الدواء المتداول بالقارة الأفريقية.