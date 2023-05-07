شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية بالخرطوم واستخدامه عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتحويله إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات تابعة للدعم السريع ظلت ترابط حول مقر المنظمة لفترة ثم قامت باقتحامه أمس السادس من مايو 2023.

وأعرب المتحدث الرسمي بإسم الامين العام عن مطالبة الجامعة باخلاء مقر المنظمة فوراً من أي مظاهر عسكرية وإعادته إلى الجامعة العربية، والتحذير من العبث بممتلكاته.