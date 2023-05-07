شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة نظيره العراقي الدكتور خالد سلام سعيد وزير العدل بجمهورية العراق والوفد المرافق له.

وضم الوفد العرقى كل من زياد خليفة خزعل وكيل وزارة العدل العراقية وأحمد لعيبى عبد الحسين مدير عام وزارة العدل العراقية، وعوف عبد الرحمن القنصل العراقي ولبيب نشأت لبيب مسئول قسم العلاقات الثنائية بالسفارة العراقية، ومروان سُفيان مدير العقود بمكتب وزير العدل العراقي، بينما شهد اللقاء حضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره العراقي مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري وتسجيل الملكية ومشروعات الرقمنة كتجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى رقمنة آليات العمل بالشهر العقاري.

كما رحب وزير العدل بدعوة نظيره العراقي إلى حضور مؤتمر وزراء العدل العرب المُزمع انعقاده في بغداد في دورته التاسعة والثلاثين.

وأبدى وزير العدل العراقي سعادته باللقاء مُوكداً قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية، مُشيراً إلى رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي وما حققته من نجاحات في مشروعات التحول الرقمي.