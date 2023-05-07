شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: نسعى لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعى نظرة خاصة لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن نتائج هذه الجهود نراها بصورة معاكسة بشأن ماذا لو لم نقوم بهذه الجهود في ظل الأزمات التي ضربت العالم.

وأوضح محمد القرش، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي كانت في نطاقها الصحيح، سنظل نعمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى .

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، :"نسعى لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعى وزيادة وحدة إنتاجية الأرض" .