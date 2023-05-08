شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": قرى الصعيد تتمتع بأعلى معايير الجودة.. ومليار جنيه لإنهاء الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر أكثر من مليار جنيه بالموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ خطة الوزارة لتحسين جودة التغذية الكهربائية للمواطنين والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن المشاكل الفنية.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محافظات الصعيد اتخذت شركات مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظات الصعيد، موضحا أن إجمالى القدرات المتاحة لمحافظات الصعيد حاليا تصل إلى 12 ألف ميجا وات.

وتابع حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التوسع فى إنشاء محطات محولات بنطاقة الوجه القبلى كان له دور كبير في القضاء على أزمة انخفاض الجهد وتذبذ التيار الكهربائي الذى كان يعانى منه أهالى الصعيد لفترات طويلة، لافتا إلى أن عودة الانقطاعات الناتجة عن الناتجة عن مشاكل انخفاض الجهد غير واردة.

و يرى حمزة أن إنشاء خطوط الربط لمشروع محطة محولات دشلوط جهد 220 ك.ف سوف تساهم فى استقرار وانتظام الجهود بمحافظة أسيوط والظهير الصحراوي لمدينة ديرمواس وديروط وجميع المراكز والقرى والنجوع التابعة التى تعانى من مشاكل عدم استقرار الجهود على مدار الفترات الماضية له أثر كبير على حل مشاكل الانقطاعات بالصعيد.

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 592 مليونا 899 الف جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 لتحسين أداء الشبكات و تلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم تنفيذ الخطة الاستثمارية من خلال عمل توسعات واحلال وتجديد شبكات بقيمة و 350.659 مليون جنية للخطة الذاتية، 117.805 مليون جنية للبنود الإضافية للخطة الاستثمارية و 30 مليون جنيه لمشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية و94.435 مليون جنيه لمشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها مع مراعاة قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة وإعادة تأهيل المهمات المرفوعة واستخدامها مجدداً في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.

و قال صدقى ، أن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف تنفيذ الاتى خلال عام 2023/2024.

و تابع صدقى أن الشركة ستقوم بالعمل علي رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جــودة التغذية الكهربائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية و تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف.

و أضاف صدقى أنه سيتم التوسع في أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة اى حيود في القياسات ، علاوة على إعداد مؤشرات جودة التغذية الكهربية دورياً وإعداد مقارنة لمعدل التطور وعرض الأعطال شهرياً مقارن بالعام السابق، واتخاذ إجراءات تقليل متوسط زمن العطل.

ويرى صدقى أن من أهم إجراءات تحسين جودة التغذية الكهربائية هو القضاء على سرقات التيار الكهربائي و ذلك من خلال سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة ، و مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة ، علاوة على تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش ، و مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لإحكام الرقابة.

وفي سياق متصل قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات " الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم" ، أن الشركة أعدت خطة استهدفت النهوض بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية لعملائها طبقا" لمعايير الجودة وكذلك مواجهة الزيادة المستمرة فى إستهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك وذلك بعد دراسة نتائج أداء الشبكة وفترة ذروة الأحمال خلال فصل الصيف وبحث وتحليل الأعطال بكل من شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض وتحديد أماكن الضعف بها للوقوف على اسباب الانقطاعات وإتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب تكرارها.

وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 784 مليونا 928 ألف جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 لتحسين أداء الشبكات و تلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال شمعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم تنفيذ خطة توسعات بقيمة 469 مليون جنيه و إحلال وتجديد بقيمة 240 مليون جنيه ، موضحا أنه جار تنفيذ مشروع العدادات الذكية المرحلة الاولى ( RFP1 ) بقيمة 39.928 مليون جنيه.

