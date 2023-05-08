شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان ورقى فى نفس يوم الاختبار الإلكترونى حال حدوث مشكلة تقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بطبط لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتصدى للغش تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تطبيق قانون مكافحة الغش على أى حالات تقوم بالاخلال بأعمال الامتحانات، كما نبهت على ضرورة منح الطلاب وقتهم الكافى المخصص لزمن الامتحان وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان السير وعقد امتحانات ورقية فى نفس اليوم للطلاب الذين يتعرضون لمشكلة تقنية أثناء أداء الامتحان إلكترونيا بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وتعقد اختبارات المواد الدراسية الأساسية للطلاب بداية من الأسبوع المقبل 6 مايو، حيث تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

ووجه الوزير بتوزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الاسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.