شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقليل أسئلة الثانوية العامة لا يعنى تعديل المجموع الكلى للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقليل عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة لا يعنى تغيير النهاية العظمى لدرجات المواد الدراسية أو المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة، بل تم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة الجديد بشكل متوازن، مشددة على أنه لا تغيير فى درجات مواد امتحانات الثانوية العامة أو المجموع الكلى للثانوية وهو 410 درجات، مضيفة أن النهائيات الكبرى لكل مادة كما هى وأيضا المجموع الكلى ولكن تم تعديل عدد الأسئلة مع إعادة توزيع الدرجات حسب نوعية الأسئلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.