شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب. وأيد 87% من تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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