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%87 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب.

 

وأيد 87% من تغليظ عقوبة سائقى سيارات الأجرة المخالفين لتعريفة الركوب، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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