شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتصدى لمحاولات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على أى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إنه لن يتم التراخى فى تطبيق أقصى عقوبة على مخالفات الامتحانات، مشددة على أنه لن يتم ترك صفحات الغش وجروبات التليجرام تتداول أسئلة الامتحان، كما كان يحدث من قبل.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تحديد أماكن اللجان، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.