شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لـ"الطلبة المصريين فى الخارج": الامتحان الإلكترونى متاح طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكك بعض الطلبة المصريين فى الخارج والذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسى إلكترونيا من حدوث مشكلات بمنصة الامتحان الإلكترونى، مؤكدين أنها تسقط باستمرار.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان مستمر طوال اليوم، كما أنه متاح للطالب تحميل الاختبارات نسخة pdf، والإجابة عنها بشكل ورقى والاحتفاظ بها وتسليمها نهاية الامتحانات.

وأعلنت الوزارة، أنه بالنسبة للطلبة المصريين فى الخارج الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا تم إتاحة تحميل نسخة الامتحان الكترونية PDF من الامتحانات على الرابط الخاص بالمنصة، https://sabroad.emis.gov.eg/Exams dor /The ndClass وعلى الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب عليها، ثم تجميع الامتحانات في أخر يوم، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات بالطريقة التى سوف نوافيكم بها قبل نهاية الامتحانات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023/2022.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج"https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 6 مايو ٢٠٢٣ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.