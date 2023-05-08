شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد ضوابط تدريب المعلمين بدنيا وذهنيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم» المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء 9 مايو 2023، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأعلنت المديريات التعليمية تعليمات التدريب البدني والذهني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم كالتالي:-

- يتم التدريب بنفس القاعات التدريبية بالمدارس والإدارة التي تم تنفيذ التدريب السابق وهو التدريب التربوى الذى تم فى شهر مارس الماضى.

- قبل بدء التدريب يتم التأكيد علي جاهزية كافة القاعات التدريبية في الإدارة من حيث توافر جهاز الكمبيوتر وبروجيكتور أو سبورة ذكية بالإضافة إلى المعينات التدريبية من أوراق وأقلام سبورة كما يتم التأكد من مطابقة القاعة للشروط الواردة من الوزارة من حيث التهوية ومناسبتها لعدد المتدربين وتوفير المناخ التدريبي اللائم.

- يتولى مدير عام الإدارة الإشراف ومتابعة تنفيذ التدريب دون إثابة مالية.

- يتم الاستعانة بموجهي التربية الرياضية بالإدارة والمدرسين المعتمدين تخصص تربية رياضية لتنفيذ تدريب اليوم الثاني.

- لا يجوز اعتذار أي مدري عن التدريب المكلف به تحت أي ظرف وفي حالة الظروف القهرية التي تمنعه من القيام بالتدريب يتم مخاطبة وكيل الوزارة وتقديم اعتذار رسمي له ليتم تحديد قبوله من عدمه.

- تسلم المادة التدريبية للمدرب من خلال إدارة التدريب مع توقيعه استلام والتعهد بعدم نشرها علي أي مكان من وسائل التواصل الاجتماعي وألا سيعرض للمسائلة القانونية.

- إعلان كشوف ومقرات التدريب بلوحة الإعلانات بالإدارة وعلى موقع الرسمي للإدارة.

- بعد انتهاء التدريب يتم إرسال نسخة من الكشوف ورقية معتمدة بختم شعار الجمهورية ونسخة أخرى إلكترونية علي ملف اكسيل كما سبق في التدريب.