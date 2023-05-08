شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: توفير خدمة التأمين الصحي الشامل لأعضاء نادي هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تقديم كافة صور الدعم الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع أعضاء نادي هيئة التدريس، ومناقشة إعداد حفل تكريم للمحالين على المعاش منذ عام 2020 وحتى والآن، لافتا إلى أهمية توفير مقرات للنادي بما يسمح للأعضاء وأسرهم تلقى الخدمات النادي، وكذلك تم التأكيد على توفير الجامعة لخدمة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الدعم للرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء النادي وأسرهم، ومناقشة الإعداد لحفل تكريم المحالين على المعاش من 2020 حتى الآن.

وقال الدكتور السيد قنديل - خلال اجتماعه مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس - إن الجامعة مهتمة بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، ووعد بتوفير أماكن للمصيف ذات جودة عالية وبمساهمة تصل إلى 30٪ من النادي، كما تعهد بتقديم كل الدعم للنادي كى يليق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

وخلال الإجتماع تم الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حازم فتح الله رئيس مجلس الإدارة الأسبق، كما قدم التهنئة إلى الدكتورة كوثر الموجي بتوليها منصب رئيسا لمجلس إدارة النادي.