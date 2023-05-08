شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى، أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من المصريين العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان على خلفية اندلاع الأحداث الأخيرة للدراسة فى الجامعات المصرية.

وأكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن قبول هؤلاء الطلاب سيكون فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط، كما يمكن للطالب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.