شكرا لقرائتكم خبر عن حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الحاخام الإسرائيلى المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وأفادت مصادر بالقدس، بأن المتطرف جليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم. وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام شهر رمضان عام 1994.

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