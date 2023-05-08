شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى وضع اللبنة الأولي كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 35 مليونًا و642 ألفًا و996 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019. تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ141 ألفا و327 مواطنا، من خلال 131 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي. الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ141 ألف مواطن الشهر الماضى الرى: منطقة الساحل بالدلتا أكثر المناطق تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا قاد الحاخام الإسرائيلى المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك لليوم الثانى على التوالى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الصحة: 35.4 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بروتوكول تعاون بين التموين ووزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز