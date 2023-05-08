شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل العاصمة التشادية ندجامينا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، إلى العاصمة التشادية ندجامينا فى مستهل زيارته إلى تشاد وجنوب السودان، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

وسيناقش وزير الخارجية تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السودانى الشقيق واستقرار دولته، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية فى بيان صحفي.

وكشف أبو زيد، أن وزير الخارجية يحمل خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبد ألفتاح السيسى إلى الرئيس محمد إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد.