سفينة حربية مصرية تجلى مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان (فيديو)

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأنه تم البدء في إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان، بواسطة سفينة حربية مصرية.

وتتابع قناة "القاهرة الإخبارية"، عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض الوطن.

يذكر أن الدولة المصرية بدأت في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب من السودان منذ اللحظة الأولى لبدء الاشتباكات، حيث نجحت جهودها في إجلاء الآلاف عبر منفذي "أرقين" و"قسطل" البريين، وما زال العمل مستمرًا حتى إجلاء جميع الرعايا المصريين والأجانب الذين يرغبون في الخروج من السودان.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك أهمية في التنسيق والتشاور فيما بين دول الجوار وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان وتشاد للعمل المشترك لاحتواء أزمة السودان.

وأضاف "شكري"، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الدول الثلاثة تتأثر بالأوضاع المضطربة في السودان خاصة من ناحية الاستقرار، لافتًا إلى أن هناك علاقات خاصة تربط بين الدول الثلاثة والشعب السوداني ما يحتم عليهم رعاية مصالحه وإعفائه من الأضرار السلبية التي تقع عليه جراء الأعمال العسكرية.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحواري السياسي بعيدًا عن الصراع العسكري، ومراعاة البُعد الإنساني المرتبط بنزوح أعداد كبيرة من الشعب السوداني إلى كل من مصر وتشاد وجنوب السودان.