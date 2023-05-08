شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات جديدة للرئيس السيسى بشأن مشروعات قوانين الأسرة وتطوير منظومة التقاضى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور فى هذا الإطار، ومن بينها التوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية؛ حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير العدل عرض أيضاً مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس فى هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعى واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التى يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهى صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذى يحقق المصلحة العامة.