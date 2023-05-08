الخليج 365: الحوار الوطنى فى عيون المواطنين

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الحوار الوطنى فى عيون المواطنين.. أبناء المحافظات يرحبون بالحوار ويطالبون بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات.. الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012