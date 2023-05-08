شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون ”الخليج 365” ينفرد بحوار مع حفيد ممول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تليفزيون الخليج 365، انفرادا حصريا بلقاء مع جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 سنة ، وهو أول لقاء له مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.

وكشف جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون ، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمه أحمد العدل، عن الكثير من الأسرار والكواليس عن الاكتشافات التي مولها جده فى الأقصر وسر لعنه الفراعنة التي تردد أنها كانت السبب فى وفاة جده اللورد كارنافون .

ويذيع تليفزيون الخليج 365 اللقاء اليوم الاثنين، باللغتين العربية والإنجليزية على منصاته المختلفة.