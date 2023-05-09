شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد حالة الإنارة والنظافة بالطرق والمحاور فى كرداسة والان مع تفاصيل الخبر
شملت جولm المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقا) بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو ومحور شريف اسماعيل والطريق الدائرى ومحور المنصورية.
وأكد اللواء أحمد راشد على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق.
وشدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة ومتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعه الانتهاء منها.
رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز