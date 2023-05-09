شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2023.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال اجتماعه المنعقد أمس على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.
وجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية بكافة الأقاليم الجغرافية لمصر.
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