شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأمراض التى تصيب الذرة وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذرة الشامية" " أحد محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر، وذلك لأهميته فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن، حيث يدخل فى صناعة الأعلاف الجافة بنسبة تصل إلى 70%، وأيضا فى صناعة الخبز، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل استخراج سكر الجلوكوز والفركتوز والزيت ونظرا للاهمية الاقتصادية لمحصول الذرة الشامية .

وحول أهم المعلومات عن الأمراض التى تصيب هذا المحصول والتوصيات الفنية لهذه الأمراض التى يجب إتخاذها لتلافى الإصابة :

1- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها قبل الزراعة لتقليل الاصابة او الضرر:- مرض عفن الجذور:

- الاهتمام بعملية الخدمة قبل الزراعة

- اختيار الصنف االمقاوم للمرض من جهة معتمدة وموثوق بها (وزارة الزراعة)

- الزراعة على مسافات مناسبة من 20-25 سم فى المتوسط

- عدم الزراعة فى الاراضى الثقيلة السيئة التهوية والصرف

- تحسين العمليات الزراعية المختلفة وخصوصا الانتظام فى الرى وتحسين الصرف

- استخدام المعدلات السمادية الموصى بها عند اضافتها للنبات خاصة العناصر الكبرى

- تطهير التقاوى باحد المطهرات الفطرية الموصى بها طبقا لبرنامج التوصيات لوزارة الزراعة

2- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن - مرض الذبول المتأخر:-

- التبكير فى الزراعة (مواعيد الزراعة الموصى بها )

- الرى المنتظم وعدم تعطيش النباتات خاصة وقت التزهير

- التسميد الازوتى الجيد بالمعدلات الموصى بها

- الامتناع عن التوريق وتطويش النباتات

- زراعة الذرة فى الاراضى التى سبق زراعتها بالارز فى العام السابق يقلل إلى حد كبير نسبة الاصابة بهذا المرض

- ينصح بزراعة الهجن التى ينتجها مركز البحوث الزرعية وشركات انتاج التقاوى مثل الهجن الفردية والهجن الثلاثية والتى توصى بها وزارة الزراعة لمقاومة مرض الذبول المتأخر

3- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض التفحم العادى :-

- زراعة اصناف مقاومة للمرض

- عدم تجريح النباتات اثناء العمليات الزراعية

- عدم الاصراف فى التسميد الازوتى

- جمع النباتات المصابة فى اكيا س بلاستيك واعدامها خارج الحقل قبل انفجار الاكياس التفحمية

- عدم تغذية المواشى على الاكياس التفحمية حيث انها تبقى حية فى روث المواشى مما يساعد على نشر المرض مرة اخرى

4- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض البياض الزغبى:-

- استنباط وزراعة الاصناف المقاومة

- ازالة واعدام النباتات المصابة بمجرد ظهور اعراض المرض عليها

- تجنب زراعة الذرة الشامية فى المناطق الموبؤة وكذا تجنب زراعة انواع الذرة الرفيعة وحشيشة السودان (العلف الصيفى ) الحساسة للإصابة بجوار حقول الذرة الشامية

- الزراعة فى المواعيد الموصى بها حتى يكتمل خروج النورات ليتم التلقيح قبل حدوث الاصابة

- الاعتدال والتوازن فى الرى

- ازالة الحشائش النجيلية التى تعتبر مصدر للاصابة

- جمع بقايا النباتات المصابة المختلفة بعد الحصاد وحرقها

- فى حالة ظهور الإصابة بالمرض يجب إستخدام أحد المبيدات الموصى بها على أن يتم الرش مرة أخرى بعد 15 يوم من الرشة الأولى مع إضاة مادة لاصقة ناشرة.

5- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض لفحة الاوراق:-

- زراعة الاصناف والهجن المقاومة للمرض التى تم استنباطها بمركز البحوث الزراعية

- الزراعة المبكرة فى تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر يونيه حتى لا تتعرض النباتات فى مرحلة النمو الخضرى للظروف المناسبة لانتشار المرض

- فى حالة انتشار الاصابة بالمرض تجمع الاوراق المصابة ويتم اعدامها بالحرق حتى لا تكون مصدر لانتشار الاصابة فى المواسم التالية

6- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض اعفان الكيزان:-

- زراعة الاصناف المقاومة

- مقاومة الثاقبات الحشرية لتقليل فرصة حدوث الاصابة فى الحقل

- تجفيف المحصول جيدا قبل الحصاد وقبل التخزين

- التخزين فى مخازن جافة جيدة التهوية مع فرز الكيزان المصابة وإعدامها