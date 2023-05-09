شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: مقتل عدد من قادة حركة الجهاد فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين على الأقل فى سلسلة غارات جوية إسرائيلية على القطاع وفقا لـ"سكاى نيوز"

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتل 9 وسقوط عدد من الجرحى من جراء القصف الإسرائيلى على القطاع.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تم قصف أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.