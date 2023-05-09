شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تتحرك بالجيزة فى دقايق.. اعرف اتجاهاتك على محور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محور الفريق كمال عامر الجديد أحد أضخم المشروعات القومية التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والكبارى فى مصر وتحديدا بمحافظة الجيزة، نظرا لوقوعه فى قلب مدينة الجيزة، ومروره بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، حيث يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمر بالأحياء السبعة فيها ويمتد وصولا لمحور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن، مما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالشوارع الرئيسية فى المحافظة وأهمها شوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية وتقليل مسافة الوصول بين شرق وغرب القاهرة لدقائق معدودة.

حقق المحور الجديد بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، طفرة فى الوقت والمسافة بما يخدم الحركة المرورية فى مناطق العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية كيف اختصر محور الفريق كمال عامر الوقت والمسافة في محافظة الجيزة.

-اختصر المحور زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط، وذلك بالتحرك من مطلع المحور بجوار محطة قطارات بشتيل والسير على سرعة لا تتعدى 80كم والنزول من منزل أرض اللواء.

-اختصر المحور زمن الرحلة من منطقة بشتيل لشارع ترعة الزمر في 7 دقائق فقط، وذلك بالتحرك من مطلع المحور بجوار محطة قطارات بشتيل والسير حتى مناطق ترعة الزمر وخاتم المرسلين.

-اختصر المحور زمن الرحلة للقادم من الدائري للمنيب (البحر الأعظم) حتى شارع جامعة الدول العربية في خلال 4 دقائق.

-اختصر المحور زمن الرحلة من العمرانية للمهندسين لمحور تحيا مصر (شبرا) في 7 دقائق تقريبا.

-اختصر المحور المسافة من منطقة أرض اللواء لشارع جامعة الدول العربية في أقل من دقيقتين، وذلك بالتحرك من مطلع المحور في منطقة أرض اللواء وناهيا والموجود بجوار موقف أرض اللواء والسير حتى شارع جامعة الدول.