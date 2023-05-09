شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت امتحانات الفصل الدراسى الثاني لطلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية، فيما أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات تسير بشكل منضبط ويتم حل مشكلة تحدث داخل لجان الامتحانات، مع توفير الهدوء للطلاب داخل لجان السير.

وأوضحت أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.