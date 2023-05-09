شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ضوابط صرف السلع التموينية على البطاقات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير انه سيتم العمل بالتوجيه اعتبارا من يوم 10 مايو الجارى وأن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن الـ 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من الـ 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي و بدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز