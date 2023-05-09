شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف فائضا أوليا مستداما 2.5% سنويا ومعدل نمو 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2.5%، كذلك المساهمة فى تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنويا واستمرار الالتزام بالإصلاح الاقتصادى الكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.

أضاف وزير المالية أن الدولة تستهدف تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولتحقيق هذه المستهدفات تعمل الحكومة على زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط، هذه الوفورات تسمح بالانفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.