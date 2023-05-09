شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والتعليم العالى يشهدان احتفالية افتتاح متحف قصر الزعفران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد منذ قليل، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، احتفالية افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، حيث كان فى استقبالهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ونواب رئيس الجامعة ، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس.

ويشهد الاحتفالية كلا من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار السابق، والدكتور أحمد عكاشة رائد الطب النفسى، وسفراء عدد من الدول وعمداء الكليات .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس.

وأشار إلى أنه قد وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة.