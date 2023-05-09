شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: متحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران سيضم 167 قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن جامعة عين شمس جامعة عريقة لدى اتجاهها بعض المشاعر خاصة وأنى خريج من جامعة عين شمس، قائلا: "يسعدنى التواجد لافتتاح متحف قصر الزعفران القصر الأثرى الذى يعد تحفة معمارية شاهدة على تاريخ مصر الحديث".

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال احتفالية افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، أن متحف جامعة عين شمس فى قصر الزعفران سيضم 167 قطعة أثرية تم اختيارها من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية منها المتحف المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية، فضلا عن عرض مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة والعاملة بمنطقة عرب الحصن.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن القطع المعروضة ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصر الفرعوني وحتي العصر الحديث وأسرة محمد على باشا ، موضحا أن زيارة المتحف لن تقتصر على طلاب جامعة عين شمس .

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بملف الأثار وهو ما تجلى فى إعادة فتح مجموعة من المتاحف التى كانت مغلقة ، قائلا : متاحفنا واثارنا يواجهوا تحديات كبيرة خاصة وأن ما يقرب من 3.2 مليار جنيه هى قيمة الموازنة المخصصة للمتاحف الأثرية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم على 2000 موقع أثرى وحوالى 40 متحف أثرى ويتولى صيانتها وترميمها وتشغيلها، مؤكدا: متاحفنا واثارنا تستحق قدرات مالية أعلى بكثير .

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والجامعة بشأن إقامة متحف بقصر الزعفران الأثري الموجود داخل الجامعة.