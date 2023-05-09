شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: متحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران سيضم 167 قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير السياحة والآثار، أن القطع المعروضة ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصر الفرعوني وحتي العصر الحديث وأسرة محمد على باشا ، موضحا أن زيارة المتحف لن تقتصر على طلاب جامعة عين شمس .
وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بملف الأثار وهو ما تجلى فى إعادة فتح مجموعة من المتاحف التى كانت مغلقة ، قائلا : متاحفنا واثارنا يواجهوا تحديات كبيرة خاصة وأن ما يقرب من 3.2 مليار جنيه هى قيمة الموازنة المخصصة للمتاحف الأثرية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم على 2000 موقع أثرى وحوالى 40 متحف أثرى ويتولى صيانتها وترميمها وتشغيلها، مؤكدا: متاحفنا واثارنا تستحق قدرات مالية أعلى بكثير .
وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والجامعة بشأن إقامة متحف بقصر الزعفران الأثري الموجود داخل الجامعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز