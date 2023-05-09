اليوم.. افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التى يستحقها، وأن يقدم لزائريه فى صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمى لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائرى جامعة عين شمس.

وأشار إلى أنه قد وقع الاختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمى للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفى بمجموعة آثار متميزة.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى أستاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق وعميد كلية الاثار السابق، أن المتحف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) فى معبد رع فى إيونو.

كما سيضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوى، وتابوت آدمى من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى، ومجموعة من الخزف، صناعة غيبى التوريزى رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.

وأيضا سيتضمن المتحف مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد على القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.