شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات وغلق كافيهات غير مرخصة بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين وعدم التهاون حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة بشارعي "إيران، وأحمد الزيات"، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات لمواعيد الغلق المقررة للورش، وتنفيذ قرار غلق وتشميع كافيه يعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى رفع إشغالات الكافيهات المخالفة بالإشغال أو المخالفة للترخيص، وتم إيداع كافة المضبوطات في مخازن الحي.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن مؤخرا تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع سياحة المحافظة ونقابة المهن الرياضية، حملة مكبرة بمنطقة نادي الصيد ومحيط ميدان المساحة، أسفرت عن مراجعة تراخيص الكافيهات والأندية الصحية ومدى توافر الاشتراطات للترخيص والتأكد من تأهيل المدربين لمزاولة المهنة، وإنذار المخالفين وتوعيتهم باشتراطات الترخيص.

وشهدت الحملة رفع إشغالات الكافيهات المخالفة بشارع الزهراء من محي الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق، وكذا تحرير 16 مخالفة انتظار أعلى الرصيف لسيارات و6 دراجات نارية، ورفع 534 حالة إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعى إيران وأحمد الزيات بالدقى